 

BFM TV – за два месяца до Рождества во Франции выросли цены на игрушки

02.11.2021, 4:02, Новости дня
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В преддверии праздников многие французы стали замечать, что цены на игрушки, особенно электронные, значительно выросли, передаёт BFM TV. Как объясняет телеканал, причиной послужило подорожание сырья и транспортировки: большинство игрушек привозят из Азии.

В отделах или на кассе в этом магазине игрушек многие из вас делятся одним и тем же наблюдением:

ФРАНЦУЖЕНКА: Да, я думаю, что цены выросли, значительно выросли.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Мне показалось при быстром осмотре, что цены немного выше, чем в прошлом году. Понятно, что это расстраивает. Мы всё же смотрим на цены, так что выбираем в зависимости от цены. А бюджет немного более ограниченный.

Этот рост цен главным образом затронул электронные игрушки: за год их стоимость значительно выросла. Мы достали каталог 2020 года, и цены действительно выросли. Доказательством служит этот радиоуправляемый самосвал. В прошлом году такая игрушка стоила 29,99 евро. В этом году за него придётся заплатить 32,99 евро, то есть на 3 евро больше. Причину стоит искать в цене сырья, а также в проблемах с транспортом: большинство игрушек поставляются из Азии.

ФРАНК МАТЭ, официальный представитель магазина JouéClub в Париже: Сейчас на малую часть наших товаров производители повысили тарифы в соответствии с ростом расходов на логистику и материалы.

В 2021 году лишь на настольные игры цена осталась прежняя, так что на этот раз они могут стать главными звёздами Рождества.

Дата выхода в эфир 29 октября 2021 года.



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