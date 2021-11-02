 

В ВОЗ назвали условия эффективности нерабочих дней

02.11.2021, 3:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЭффективность нерабочих дней в РФ для не распространения коронавируса зависит от отношения населения и применения противоэпидемических мер, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

«Это зависит от населения и от такого, насколько серьезно принимается ситуация. Мы понимаем, что более чем 1 000 людей умирает каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев [заражения COVID-19]», – приводит ТАСС слова Вуйнович.

При этом она посоветовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через полгода.

«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через 6 месяцев», – сообщила Вуйнович.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила продление нерабочей недели в России.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что нерабочие дни помогли улучшить ситуацию с коронавирусом.



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