В США заявили о российских танках «на границе с Украиной» в Смоленской области

В американской прессе опубликованы спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной.

Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области. Этот регион граничит с Белоруссией, а от Украины отделен Брянской областью, передает РИА «Новости».

Как пишет Politico, российские силы, «включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в сентябре «из других районов России, где обычно базируются». В материале Politico со ссылкой на издательство по военной тематике Jane’s говорится, что техника из состава четвертой танковой дивизии при этом была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска. Опубликованные снимки доступны по ссылке.

Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ на границе.