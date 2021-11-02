Назван первый штатный подводный носитель ракет «Циркон»

Атомная подлодка «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») станет первым штатным подводным носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», сообщил источник в ОПК.

Источник ТАСС отметил, что «Пермь» «конструктивно будет немного отличаться от предшественниц». АПЛ планируется передать Военно-морскому флоту в 2025 году. Сейчас в составе ВМФ находятся головные подлодки проектов 885 и 885М «Северодвинск» и «Казань». Первая серийная АПЛ проекта 885М «Новосибирск» проходит испытания, еще шесть строятся.

В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.