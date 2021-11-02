Денисова ждет от Грузии объяснений причин запрета на въезд в страну Гордону и Бацман

Об этом Денисова сообщила в Telegram.

“Начиная с октября 2021 года в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины относительно длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины, – написала Денисова. – Испытала это на себе 26 октября во время въезда в Грузию с целью посещения гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили”.

По словам омбудсмена, грузинские пограничники только после 40 минут задержки разрешили ей въехать в страну. При этом они не давали никаких объяснений и не учли наличие у Денисовой дипломатического паспорта.

“Также грузинская сторона без объяснений не разрешила въехать в страну гражданам Украины: адвокату Евгению Грушовцу, руководителю офиса Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Алесе Бацман. Документы им вернули только в самолете на обратном рейсе в Киев”, – отметила Денисова.

Украинский омбудсмен подчеркнула, что “ждет объяснения таких действий со стороны республики Грузия”.

На встрече стороны также обсудили состояние здоровья, находящегося в руставской тюрьме Саакашвили, который голодает в течении 32 дней. Денисова призвала власти Грузии предоставить экс-президенту страны надлежащую медицинскую помощь.

Гордон прибыл в Тбилиси 27 октября днем, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили.

Журналист отметил, что хотел встретиться с Саакашвили в тюрьме, о чем предупреждал МИД Украины.

Гордон неоднократно делал заявления в поддержку Саакашвили. 1 октября журналист записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство.

Организация “Репортеры без границ” призвала правительство Грузии объяснить, почему Гордона не пустили в страну.

Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Барабаш. Накануне, 26 октября, в Грузию не пустили украинского адвоката Саакашвили Грушовца.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Саакашвили похудел в тюрьме более чем на 20 кг, сообщила 1 ноября нардеп от “Слуги народа”, возлюбленная политика Елизавета Ясько. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

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