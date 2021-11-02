Мнение: О ковиде и швабре у Путина

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Составители Оксфордского словаря английского языка сочли, что слово 2021 года должно состоять из трёх букв. И даже назвали его вслух: «vax» от vaccine или vaccination. Их российские оппоненты из Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина назвали «Спутник» словом 2021 года в России. ПО их мнению, увеличение частоты его употребления связано с названием российской вакцины от COVID-19.

Ну, то есть, российские и британские учёные сошлись во мнении, что главное слово 2021 года напрямую связано с пандемией CoVID-19, начавшейся в Китае два года назад, и с вакцинацией, развернувшейся год назад. А вот нынешний российский президент Владимир #Путин, вероятно, видит всё это иначе. Не случайно он много говорит о недопустимости массовых вакцинаций и коронавирусных ограничений, уповая на сознательность масс.

И если смотреть по делам, в том числе уголовным, то нельзя не заметить, какое именно слово теперь служит символом путинской вертикали.

Дмитрий Быков Зильбертруд отжигает:

« Вы знаете, сейчас главное событие второй половины года … — всё-таки это публикация пыточных архивов. Вот эти все швабры. И швабра стала таким визуальным символом России.

Мы-то думали, что это будет символ чистки. Знаете, любопытная эволюция: слово «чистка» тоже навеки скомпрометировано. Потому что мы представляем себе при этом слове не чистку одежды, не чистку картофеля, а чистку рядов. Прореживание.

Но если называть вещи своими именами, то символом опричнины была метла, а символом путинской власти стала швабра. Но не потому, что это власть опричнины, а потому, что с этой шваброй известно что делают… Я подозреваю, что именно зековская тема, которая сейчас главная, потому что тема посадок везде, и ничего другого не происходит, кроме очередных обысков, это главная новизна — мне кажется, эта тема может рвануть. Люди могут начать… бороться за освобождение — может быть, пока хотя бы бороться за реформу пенитенциарной системы.

Швабра – это скрепа уже очень утомила. Она уже совсем деградировала. С этим невозможно жить. Хотелось бы найти хоть какой-то просвет из российского зоновского мира, мира тюремного, где по-тюремному смотрят, по-тюремному поют, думают только о тюрьме, боятся тюрьмы. Обыск, передача, адвокат — это всё вошло в русскую жизнь очень прочно, и это страшно надоело. Можно было бы жить, что-то делать, чем-то наслаждаться. Нет, ничем нельзя! Рот открыл — всё, швабра!. Это очень опасно, неприятно.

Швабра стала тотальной. Как бы мы ни смотрели сегодня на Россию, вот слушаешь иного пропагандиста и чувствуешь, что у него там сзади швабра, что он на эту швабру насажен, как бибабо, и что им через эту швабру манипулируют. Его направляют этой шваброй. Смотришь на страдания народные и понимаешь, что народ страдает именно от этого: ему довольно глубоко загнали эту швабру.»

Но кто, спрашивается, создал и упрочил такую систему? Тот, кто в бункере прячется от CoVID-19?

Что ж, благодаря прививки, гигантским мерам предосторожности и проч., ковид его не пробирает. Может вакцина помогала, а может, ещё что-то. То есть, если ковид – не для Путина, то быть может, швабра его возьмёт?

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