DT – новые угрозы безопасности — США оснастили ядерное оружие усовершенствованными взрывателями

США оснастили сотни самых мощных боеголовок новыми усовершенствованными электронными датчиками, которые определяют и устанавливают наилучшую высоту для ядерного взрыва, пишет The Daily Telegraph. Несмотря на то что в Пентагоне утверждают, что технология не добавила Вашингтону военной мощи, эксперты полагают, что это стало существенным достижением США в гонке вооружений.



Reuters

США достигли серьёзного прогресса в глобальной гонке вооружений, разработав электронные датчики для баллистических ракет, оснащённых ядерными боеголовками, которые позволяют лучше определять время взрыва, пишет The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, Пентагон пытается представить технологию лишь небольшой модернизацией одного компонента, которая не нарушает сделанное в 2010 году обещание бывшего президента Барака Обамы отказаться от разработки нового ядерного оружия или его модификации.

В Министерстве обороны США назвали датчики обычным инженерным усовершенствованием боеголовок серии W88. В военно-воздушных силах страны также охарактеризовали комплектующие как «по форме и функциональности эквивалентную замену» существующих взрывателей, которые используются для подрыва ядерных боеголовок в баллистических ракетах.

Тем не менее источники в Пентагоне сообщили, что новая технология примерно вдвое увеличила разрушительную силу только одного подводного флота Соединённых Штатов. Как отмечает издание, новые комплектующие — которые определяют и устанавливают наилучшую высоту для ядерного взрыва — обошлись США в несколько миллиардов долларов.

Новыми датчиками оснастили сотни самых мощных американских боеголовок. Технология позволит им поражать одни из самых труднодоступных целей в мире, такие как укреплённые шахты или бункеры с вооружением противников. Кроме того, по мнению экспертов, она позволяет уничтожать российские и китайские ракеты с ядерными боеголовками.

«Это поразительная технология», — заявил бывший руководитель Национальных лабораторий Сандия Министерства энергетики США Пол Хоммерт. По его словам, хотя существующее американское оружие обладает высокой точностью, датчики, созданные в лаборатории, ещё точнее вычисляют наилучший момент для взрыва, чтобы создать максимальное давление на цель.

Эксперты опасаются того, что ряд мировых лидеров, зная, что благодаря новым технологиям Вашингтон сможет уничтожить их ядерное вооружение и командные пункты, легче отдадут приказ о применении собственного ядерного арсенала в кризисной ситуации, что свидетельствует о новых угрозах безопасности.

«Если Китай или РФ во время конфликта или кризиса будут верить, что мы собираемся атаковать или уничтожить их ядерные силы и командные пункты, это даст им стимул первыми применить ядерное оружие или угрожать его применением», — приводит The Daily Telegraph слова эксперта из фонда Карнеги Джеймса Актона.