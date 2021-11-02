WSJ – претензии Байдена на лидерство США в области климата вряд ли найдут поддержку на саммите COP26 в Глазго

Джо Байден на саммите в Глазго будет пытаться утвердить лидирующую роль Вашингтона в области борьбы с климатическими изменениями, дабы побудить другие страны активнее бороться с этой проблемой, пишет WSJ. Между тем, как подчёркивает обозреватель издания, добиться своих целей Байдену будет непросто, в первую очередь потому, что ему не удалось достичь серьёзных прорывов в этом плане в собственной стране.



Reuters

Президент США Джо Байден отправился на климатический саммит COP26 в шотландский Глазго с целью продемонстрировать, что Вашингтон выступит на позиции лидера в борьбе с глобальным потеплением, однако конкретных аргументов для того, чтобы заручиться международной поддержкой и инициировать требуемые учёными жёсткие меры, у него практически нет, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает обозреватель издания, лидерство США — это краеугольный камень политики Байдена, однако к моменту прибытия в Глазго американскому лидеру так и не удалось убедить конгресс одобрить его план по сокращению выбросов парниковых газов общей стоимостью $555 млрд, притом что от одного из ключевых элементов этого плана — программы по стимулированию коммунальных предприятий к переходу на зелёную энергию стоимостью $150 миллиардов — Байдену пришлось под давлением сенаторов отказаться. Теперь перед американским президентом стоит задача убедить другие страны вложиться в решение этой глобальной проблемы, но для этого ему придётся преодолеть сомнения остальных государств по поводу того, что США, которые постоянно меняют позицию по вопросу климата, вообще могут играть роль лидера в этой сфере, констатирует журналист.

По данным WSJ, американские чиновники убеждены, что в последние годы Вашингтону удалось достичь серьёзных подвижек в урегулировании климатического кризиса, а основной своей задачей в Глазго считают «сохранение прежнего темпа», отмечая, что в преддверии саммита более 140 различных государств, включая и таких лидеров по объёму выбросов, как Япония и Бразилия, установили значительно более амбициозные цели по их сокращению. Вместе с тем, как поведали газете бывшие дипломаты, малоосязаемые обещания — это серьёзная проблема для всех мировых лидеров, поскольку они пытаются успокоить раздосадованную бездействием властей публику. А между тем для саммита в Глазго конкретных целей по резкому сокращению выбросов, о которых могли бы договориться участники, установлено не было — а значит, лидерам нечего будет преподнести в качестве «прорыва», предупреждает обозреватель издания.

Убеждая другие страны более активно снижать выбросы, Байден ранее приводил в пример политику американских властей, которые расходуют на соответствующие цели всё более серьёзные средства и ставят всё более амбициозные планки, говорится в материале WSJ. Так, в этом году президент США пообещал развить успех Америки на поприще снижения выбросов: если на данный момент стране удалось сократить их объём на 20% по сравнению с уровнем 2005 года, то Байден заявил, что к 2025-му доведёт снижение до 50%. Однако стране вряд ли удастся достичь даже более скромных целей, которые ранее устанавливал Барак Обама, — и она уж точно не достигнет целей Байдена, если не будут приняты дополнительные меры на федеральном уровне, пишет журналист газеты.

А тем временем активисты уже начали проводить параллели между саммитом в Глазго и Конференцией ООН по изменению климата COP15, проходившей в Копенгагене, ставшей первой для Барака Обамы, пишет WSJ. В конечном счёте соглашения, заключённые на COP15, привели лишь к минимальным подвижкам, вызвав большое разочарование у экологов, назвавших саммит провальным, — и теперь надежды на то, что COP26, в отличие от саммита в Копенгагене, приведёт к серьёзному прорыву, почти нет, подытоживает обозреватель издания.