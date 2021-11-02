Её слова — не водица! – Личное мнение
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Ольга Бузова больше не будет играть во МХАТе. Об этом заявил новый генеральный директор театра Владимир Кехман.
Фото: Соцсети
Бузова заняла свойственную ей позицию обиженки и отреагировала на отмену спектакля истерикой.
«Меня обидели! Меня отменили, потому что я не нравлюсь и, вообще, мне все завидуют, потому что я масштабная!» — вот что вкратце проголосила гОленька.
Пожалуй, процитирую отрывок из её истерики:
Пришло время защищаться от лжи руководства МХАТа и рассказать вам правду… Это самая масштабная постановка… Такой масштабной рекламы не было ни у одной театральной премьеры… Мои слова не водица, у меня все запротоколировано… Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? Чтобы очернить меня и приподнять себя? Ну это подходит для шоу-бизнеса, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство… Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать об этом честно, прямо и открыто!
И это, повторю, только малая толика истерики Бузовой.
Как видите, гОленька пытается устроить во МХАТе очередное лобное место Дома 2, провоцируя Кехмана на ответ, словно он — Гобозов с бревна.
Смотрю я на всё это и вот что думаю: все без исключения сидельцы с бревна во главе с Собчак мнят себя нечто большим, чем участники реалити-шоу про то, кто, с кем, когда и с каким скандалом переспал.
Вопросы, которые они привыкли обсуждать, сводятся к тому, кто с кем сходил на свидание, кто с кем проснулся, кто с кем разругался, кто съел чью колбасу без спроса.
И вот эти люди, привыкшие годами перетирать то, что у них творится под одеялом, считают себя талантливыми, выдающимися, не такими, как все: лидерами мнений, театральными актёрами, журналистами, кандидатами в президенты, общественно-политическими деятелями, бизнесменами и бизнесвуменами.
Они не искренне не понимают, что простая узнаваемость лица ширнармассами — не равно успех в профессии. Профессии у них попросту нет.
Бревно Дома 2 — это не профессия.
Бузова, ты — бездарность хайпа. Это — тоже звание. Прими его, смирись с ним и живи спокойно. Мой тебе добрый совет.
А как вы относитесь к бывшим и настоящим участницам Дома 2? Есть ли у них, по-вашему, что-то общее? Если да, то что именно?
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Источник: Лена Миро
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