Её слова — не водица! – Личное мнение

Ольга Бузова больше не будет играть во МХАТе. Об этом заявил новый генеральный директор театра Владимир Кехман.



Фото: Соцсети

Бузова заняла свойственную ей позицию обиженки и отреагировала на отмену спектакля истерикой.

«Меня обидели! Меня отменили, потому что я не нравлюсь и, вообще, мне все завидуют, потому что я масштабная!» — вот что вкратце проголосила гОленька.

Пожалуй, процитирую отрывок из её истерики:

Пришло время защищаться от лжи руководства МХАТа и рассказать вам правду… Это самая масштабная постановка… Такой масштабной рекламы не было ни у одной театральной премьеры… Мои слова не водица, у меня все запротоколировано… Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? Чтобы очернить меня и приподнять себя? Ну это подходит для шоу-бизнеса, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство… Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать об этом честно, прямо и открыто!

И это, повторю, только малая толика истерики Бузовой.

Как видите, гОленька пытается устроить во МХАТе очередное лобное место Дома 2, провоцируя Кехмана на ответ, словно он — Гобозов с бревна.

Смотрю я на всё это и вот что думаю: все без исключения сидельцы с бревна во главе с Собчак мнят себя нечто большим, чем участники реалити-шоу про то, кто, с кем, когда и с каким скандалом переспал.

Вопросы, которые они привыкли обсуждать, сводятся к тому, кто с кем сходил на свидание, кто с кем проснулся, кто с кем разругался, кто съел чью колбасу без спроса.

И вот эти люди, привыкшие годами перетирать то, что у них творится под одеялом, считают себя талантливыми, выдающимися, не такими, как все: лидерами мнений, театральными актёрами, журналистами, кандидатами в президенты, общественно-политическими деятелями, бизнесменами и бизнесвуменами.

Они не искренне не понимают, что простая узнаваемость лица ширнармассами — не равно успех в профессии. Профессии у них попросту нет.

Бревно Дома 2 — это не профессия.

Бузова, ты — бездарность хайпа. Это — тоже звание. Прими его, смирись с ним и живи спокойно. Мой тебе добрый совет.

А как вы относитесь к бывшим и настоящим участницам Дома 2? Есть ли у них, по-вашему, что-то общее? Если да, то что именно?

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