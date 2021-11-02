МИД Украины призвал руководство РФ перестать мыслить категориями войны

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал власти РФ прекратить мыслить категориями войны и выполнять договоренности, которые были достигнуты на саммите лидеров «нормандского формата» в декабре 2019 года.

«Жители Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами. Призываем Россию наконец-то прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров «нормандского формата», достигнутых в Париже в декабре 2019 года», – сообщил Николенко в комментарии изданию Hromadske, информирует РИА «Новости».

Он подчеркнул, что украинская сторона оставляет за собой право отвечать на наступательные действия в Донбассе.

«В то же время украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», – отметил Николенко.

На саммите стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина), прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем указано, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса, а сам особый статус региона должен действовать на постоянной основе.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев в ситуации с применением турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе хочет показать «крутость», так что начал бомбить в нарушение Минских договоренностей.

В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».