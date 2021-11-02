 

В ООН выразили готовность обсудить с Илоном Маском проблему голода

02.11.2021, 3:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИсполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что готов встретиться лично с предпринимателем Илоном Маском, чтобы поговорить о борьбе с мировым голодом. Сообщение появилось в Twitter в ответ на запись Маска, который сообщил о готовности пожертвовать 6 млрд долларов, но, когда увидит точные цели организации.

«Вместо твитов позвольте мне показать вам», – написал Бизли.

Все началось с того, что 2% состояния Маска решила проблему голода в мире. Позже он добавил, что проблему не решить, но предотвратить геополитическую нестабильность, миграцию и спасти 42 млн человек можно.

Маск позже ответил, что, если ВПП объяснят под публикацией, как именно 6 млрд долларов справятся с мировым голодом, то предприниматель готов продать акции Tesla. Маск потребовал вести отчетность в открытом источнике. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.02 / Немецкая оппозиция призвала отказаться от проекта «Северный поток – 2»

22.04 / Эксперт: Доля чешского пива в РФ – капля в море

29.01 / Великобритания запретила въезд из ОАЭ, Бурунди и Руанды из-за распространения мутировавшего коронавируса

24.01 / Российские биатлонистки взяли золото на этапе КМ в Италии

23.07 / Мнения: Родня Окуджавы уничтожает память своими руками

01.07 / Эксперты отметили высокую явку избирателей на Дальнем Востоке

15.01 / В Москве закроют проект по сбору данных о пешеходах

28.08 / Захарова сочла позицию Запада по Афганистану странной

10.09 / CNN – за неучастие в летней Олимпиаде Северную Корею накажут отстранением от зимней

03.08 / Путин подписал указ о выдаче диппаспорта зампреду СБ и его жене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика