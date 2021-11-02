В ООН выразили готовность обсудить с Илоном Маском проблему голода

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что готов встретиться лично с предпринимателем Илоном Маском, чтобы поговорить о борьбе с мировым голодом. Сообщение появилось в Twitter в ответ на запись Маска, который сообщил о готовности пожертвовать 6 млрд долларов, но, когда увидит точные цели организации.

«Вместо твитов позвольте мне показать вам», – написал Бизли.

Все началось с того, что 2% состояния Маска решила проблему голода в мире. Позже он добавил, что проблему не решить, но предотвратить геополитическую нестабильность, миграцию и спасти 42 млн человек можно.

Маск позже ответил, что, если ВПП объяснят под публикацией, как именно 6 млрд долларов справятся с мировым голодом, то предприниматель готов продать акции Tesla. Маск потребовал вести отчетность в открытом источнике.