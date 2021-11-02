 

Нуланд обсудила Россию с представителями стран Северной Европы

02.11.2021, 3:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗамглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что обсудила с представителами стран Северной Европы Россию и Арктику.

Нуланд провела переговоры со странами – участницами программы «Расширенное партнерство в Северной Европе» (EPINE). У них «состоялось широкое обсуждение по России, Афганистану, Белоруссии, КНР, а также Ближнему Востоку, Арктике и Африке». Замглавы Госдепа заявила, что США «укрепляют сотрудничество со скандинавскими и балтийскими партнерами», передает ТАСС.

В EPINE входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Внешнеполитическое ведомство США считает эти государства «важными для США союзниками и друзьями». Как утверждает Вашингтон, они «вносят вклад в целостную, свободную и живущую в мире Европу».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Кремль оценил смягчение антиковидных мер в Москве

09.04 / Мнения: Вакцинация в Европе перетекла в скандал

30.09 / Сальдо зарегистрировали кандидатом в мэры Херсона

04.04 / В Харькове умер главврач больницы. Он болел COVID-19

29.09 / В сети появилась информация о новом смартфоне Samsung Galaxy F

11.08 / Эксперт: Шойгу заботят не только внешние военные угрозы

27.02 / В Англии тысячи человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

04.03 / Fox News – в США объявили расистом детского писателя, который считал, что раса не важна

26.06 / “Некачественные дети? Скорее, некачественные политики”. Соцсети обсуждают высказывание нардепа Третьяковой о рожающих ради пособия родителях

04.09 / В Мариуполе трехлетняя девочка подожгла на себе одежду, врачи борются за ее жизнь – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика