Нуланд обсудила Россию с представителями стран Северной Европы

Замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что обсудила с представителами стран Северной Европы Россию и Арктику.

Нуланд провела переговоры со странами – участницами программы «Расширенное партнерство в Северной Европе» (EPINE). У них «состоялось широкое обсуждение по России, Афганистану, Белоруссии, КНР, а также Ближнему Востоку, Арктике и Африке». Замглавы Госдепа заявила, что США «укрепляют сотрудничество со скандинавскими и балтийскими партнерами», передает ТАСС.

В EPINE входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Внешнеполитическое ведомство США считает эти государства «важными для США союзниками и друзьями». Как утверждает Вашингтон, они «вносят вклад в целостную, свободную и живущую в мире Европу».