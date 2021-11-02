Мнение: Севастополь. Блок-посты

Севастополь после трех дней мучений свернул блок-посты вокруг города, на которых шла проверка QR-кодов у въезжающих.

Официальная трактовка – «наплыв туристов резко снизился», а потому мера свою роль сыграла. Выглядит эта версия, прямо скажем, убого. Три дня — это срок, за который вообще никаких выводов делать нельзя. По всей видимости, административный раж упёрся в хилость административного ресурса. Чтобы действительно заблокировать город, ума, конечно, много не надо — его и так не особо много, если судить по введенной мере. Но помимо туристов в город въезжает масса другого транспорта, в том числе и жизнеобеспечивающего. Въезжают сами севастопольцы, кроме того, город военный, там вообще своя система подчиненности. Понятно, что закрыть город в таких условиях — задача крайне нетривиальная сама по себе. А если ее выполнять, то потянется такое количество самых разных проблем и следствий, что только успевай разгребать.

Зато громыхнуло на всю страну. Решительный губернатор, встанем грудью, враг не пройдет, последний рубеж обороны и всякая такая фигня. Скорее всего, только ради этого и было принято кретинское по своей сути решение. В итоге трех дней хватило, чтобы даже человек со снарядом в голове осознал, что что-то пошло не так.

На самом деле это вполне реальная проблема. Вертикаль недееспособна вообще. Имитировать активность — да, на это ее еще хватает. Но действовать в мобилизационном режиме — нет. Те регионы, которые относительно трезво оценивают свои возможности, конечно, исполняют решение о локдауне, но на минимально возможном уровне. Там же, где губернаторы пытаются демонстрировать избыточную лояльность, происходит примерно как в Севастополе — вроде бы грозные меры оглашены, но выполнение их — крайне хаотичное и рандомное. Системность заменяется на эксцессы исполнителей, и уже есть видео, где зверье в форме выкручивает руки деду, пришедшему забирать внука из школы, или пытается завалить идущего по улице человека без маски (что само по себе за гранью любой логики, включая и нынешнюю), но эти эксцессы неизбежны, так как садисты и подонки, которые, конечно, есть и в органах, получают буквально карт-бланш на реализацию своих комплексов. Однако системным этот террор назвать нельзя.

В чем проблема? В том, что все эти локдауны — это своего рода стресс-тест, который демонстрирует стремительное падение дееспособности властей. Что вынуждает задаться вполне резонным вопросом: а если на самом деле на территории произойдет настоящее ЧП? Не точечное, а масштабное. Что, кстати, совсем не экзотика, учитывая развал экономики, инфраструктуры, сетей. Эта полуживая власть что-нибудь сможет сделать или будет только охотиться за публикациями в соцсетях, где ее импотенция неизбежно будет предъявлена?

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