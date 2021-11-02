 

Минобороны Украины опровергло информацию о стягивании российских войск к своим границам

02.11.2021, 2:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Министерстве обороны Украины прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ, о том, что Вооруженные силы РФ возле украинской границы наращивают группировки после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021».

В ведомстве заявили, что не фиксируют фактов наращивания войск РФ на украинско-российской границе, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительный переброс российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирован», – сообщили в минобороны страны.

Публикации в СМИ на эту тему в ведомстве посчитали элементом специальных информационно-психологических действий, а перемещение войск назвали плановыми мероприятиями после завершения учений, говорится в релизе.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американские и европейские чиновники заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Перемещения якобы начались в последние недели.

Отмечается, что военная разведка Украины ведет постоянное наблюдение за действиями войск РФ возле границ страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что войска в пределах РФ могут перемещаться на усмотрение властей. По его словам, это никого не должно волновать. 



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