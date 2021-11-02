Минобороны Украины опровергло информацию о стягивании российских войск к своим границам
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В Министерстве обороны Украины прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ, о том, что Вооруженные силы РФ возле украинской границы наращивают группировки после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021».
В ведомстве заявили, что не фиксируют фактов наращивания войск РФ на украинско-российской границе, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительный переброс российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирован», – сообщили в минобороны страны.
Публикации в СМИ на эту тему в ведомстве посчитали элементом специальных информационно-психологических действий, а перемещение войск назвали плановыми мероприятиями после завершения учений, говорится в релизе.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американские и европейские чиновники заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Перемещения якобы начались в последние недели.
Отмечается, что военная разведка Украины ведет постоянное наблюдение за действиями войск РФ возле границ страны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что войска в пределах РФ могут перемещаться на усмотрение властей. По его словам, это никого не должно волновать.
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