 

Тунберг употребила непечатное выражение в адрес более чем 120 лидеров стран

02.11.2021, 2:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЭкологическая активистка Грета Тунберг раскритиковала 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), использовав непечатное выражение.

Тунберг выступила перед сторонниками в шотландском Глазго, где проходит COP26. По мнению активистки, «эта конференция – такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели». Она считает, что на подобных мероприятиях «просто собраются политики и люди, в чьих руках находится власть». Эти люди, по словам Тунберг, «притворяются, что со всей серьезностью относятся и к будущему, и к нынешнему положению тех людей, которых уже коснулся климатический кризис», передает ТАСС.

Девушка считает, что политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата Земли. Она полагает, что добиваться перемен решительными мерами должно общество. Обращаясь к толпе, она позволила себе употребить непечатное выражение в адрес более чем 120 глав государств и правительств, собравшихся в Глазго, и заявила, что нужно требовать «климатической справедливости» и не мириться с «бесконечным бла-бла-бла».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / Путин поручил представить предложения по улучшению школьного питания

22.10 / Алек Болдуин застрелил во время съемок фильма оператора

17.07 / Стипендии в РФ предложили повысить до уровня МРОТ

24.07 / В Кремле назвали главную тему разговора Путина и Трампа

19.11 / Украинские власти захотели ввести «очень интеллектуальный» локдаун

19.07 / Чемодан с телом пенсионерки обнаружили в лесу в Подмосковье

06.03 / “Причастен к крупной коррупции”. Почему США ввели санкции против Коломойского и чем это грозит. Главное

23.03 / Билык рассказала, почему отказалась от предложения шейха остаться в его стране

01.06 / Германия не разрешила S7 выполнить два рейса

15.05 / Сообщение о приостановке полетов иностранных авиакомпаний в Израиль опровергли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика