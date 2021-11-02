Тунберг употребила непечатное выражение в адрес более чем 120 лидеров стран

Экологическая активистка Грета Тунберг раскритиковала 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), использовав непечатное выражение.

Тунберг выступила перед сторонниками в шотландском Глазго, где проходит COP26. По мнению активистки, «эта конференция – такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели». Она считает, что на подобных мероприятиях «просто собраются политики и люди, в чьих руках находится власть». Эти люди, по словам Тунберг, «притворяются, что со всей серьезностью относятся и к будущему, и к нынешнему положению тех людей, которых уже коснулся климатический кризис», передает ТАСС.

Девушка считает, что политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата Земли. Она полагает, что добиваться перемен решительными мерами должно общество. Обращаясь к толпе, она позволила себе употребить непечатное выражение в адрес более чем 120 глав государств и правительств, собравшихся в Глазго, и заявила, что нужно требовать «климатической справедливости» и не мириться с «бесконечным бла-бла-бла».