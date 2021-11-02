Зеркаль: Путин начал газовый шантаж Европы, смотря, как наполняется его казна

“В сентябре, когда в Киев приезжал [советник по энергетической безопасности Госдепартамента США] Амос Хохштайн, он рассказывал: “Вы очень нагнетаете, этой зимой не будет никакого кризиса”. Путин будет вести себя вежливо, ждать, когда будет запущен “Северный поток – 2″, потому что он ему нужен”, – рассказала Зеркаль.

А Путин, по ее словам, сделал совсем наоборот: он начал шантаж и стал поднимать ставки.

“Он начал поднимать ставки и смотреть, как наполняется его казна. И сейчас он не зависит ни от чего. У них [России] газа более чем достаточно. У них газовые хранилища заполнены более чем на 99%. Они диктуют все, что хотят, и сейчас фразы о том, что они начнут заполнять хранилища в Европе, – они могут начать заполнять хранилища в Германии, если ФРГ примет соответствующие решение”, – отметила советник министра энергетики Украины.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 31 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,07%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Позже цены несколько снизились.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль “Газпрома” в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что “Газпром” может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода “Северный поток – 2” до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

Строительство “Северного потока – 2” полностью завершено. 4 октября 2021 года “Газпром” сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”.

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