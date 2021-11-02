 

Guardian – пресс-секретарь Белого дома заразилась COVID-19

02.11.2021, 1:20, Новости дня
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в воскресенье её тест на COVID-19 оказался положительным, передаёт The Guardian. Псаки подчеркнула, что со среды находится на карантине и последний раз общалась с президентом США Джо Байденом во вторник.


Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая не полетела с президентом США Джо Байденом в Рим на саммит G20, получила положительный тест на COVID-19, пишет The Guardian. 

Псаки рассказала, что решила не ехать в зарубежную поездку с Байденом, который также посетит саммит по климату Cop26 в Глазго, «из-за чрезвычайной ситуации в семье». В частности, на прошлой неделе у одного из членов её семьи был обнаружен COVID-19.

С тех пор, по словам Псаки, она соблюдала карантин и сдавала анализы на коронавирус в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако в воскресенье тест пресс-секретаря оказался положительным.

Псаки подчеркнула, что «со среды не имела личных контактов с президентом и должностными лицами высокого ранга Белого дома, а после последнего контакта тесты были отрицательными в течение четырёх дней». По её словам, последний раз она общалась с Байденом во вторник на улице, при этом они оба были в масках и стояли на расстоянии около двух метров друг от друга.

Политик отметила, что благодаря тому, что она прошла вакцинацию, у неё наблюдаются только лёгкие симптомы и она продолжает работать из дома. Псаки добавила, что планирует вернуться на работу в Белый дом «по окончании десятидневного карантина после отрицательного экспресс-теста».

Как напоминает The Guardian, в субботу сам Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19. 27 сентября президент сделал третью, бустерную прививку от коронавируса. Кроме того, сотрудники Белого дома и все, кто сопровождает Байдена в зарубежной поездке, перед отъездом из Вашингтона ежедневно сдавали тесты на COVID-19, и все они полностью вакцинированы.



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