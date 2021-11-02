Кива пожаловался в ГПУ на Нацполицию Украины

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива подал генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой заявление о преступлении, совершенном против него сотрудниками Нацполиции страны.

Кива в заявлении указал, что на Столичном шоссе в Киеве «правоохранители осуществляли действия, направленные на препятствование деятельности народного депутата по предварительному сговору с другими сотрудниками», пишет Шарий.net.

Кива рассказал, что сотрудники Нацполиции остановили его машину «с претензией на то, что автомобиль и документы в нем являются незаконными». Однако в итоге оперативная группа удостоверилась в законности всех его документов, «на сегодняшний момент» к нему «никаких вопросов нет».

Депутат пожаловался, что его машину задержали на три часа, без санкции провели обыск. В результате он не смог попасть на заседание комитета украинского парламента. По мнению Кивы, были нарушены три статьи УК Украины, передает ТАСС.

Напомним, на Киву завели дело о госизмене после обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Кива после сообщений о возбуждении против него дела заявил, что будет бороться за восстановление взаимоотношений с «братским народом России».