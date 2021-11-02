США начали учения ядерных сил Global Thunder

В понедельник стартовали командно-штабные учения Global Thunder 22 с акцентом на готовность ядерных сил, сообщило Стратегическое командование вооруженных сил США.

Ежегодные учения по ядерному командованию и управлению, а также полевые учения Global Thunder 22, как указывается в сообщении, позволят оценить способность отдельных компонентов командования осуществлять сдерживание и проводить совместные операции при агрессии против США или кого-то из союзников Вашингтона, передает РИА «Новости».

В рамках учений планируется использовать «опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами», службами и агентствами США для «сдерживания» и «обнаружения», а «при необходимости» и для «отражения стратегических атак».

Напомним, сейчас администрация Джо Байдена анализирует политику Соединенных Штатов касательно условий применения ядерного оружия. Ожидается, что обзор завершится к концу 2021 года. По словам источников, партнеры американцев считают, что Вашингтон должен отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первым.