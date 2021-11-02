Стало известно, с каким объектом столкнулась АПЛ США в Южно-Китайском море

Объектом, при столкновении с которым в Южно-Китайском море атомная подлодка ВМС США «Коннектикут» в октябре получила повреждения, оказалась гора, сообщила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.

На прошлой неделе завершилось расследование случившегося. В ходе расследования выяснили, что подлодка «столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой». Командующий Седьмым флотом ВМС США вице -адмирал Карл Томас должен решить, требуется ли принимать дополнительные меры, «включая привлечение к ответственности», передает ТАСС со ссылкой на USNI News.

Напомним, американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков.