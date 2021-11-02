 

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 5 млн

02.11.2021, 1:08, Новости дня
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Число подтвержденных случаев заражения превысило 247 млн.

Наибольшее число смертей от COVID-19 зафиксировано в США (746,8 тыс.), Бразилии (607,8 тыс.), Индии (458,4 тыс.), Мексике (288,4 тыс.) и России (235,3 тыс.). 

При этом в США с начала пандемии подтвердили более 46 млн случаев инфицирования, в Бразилии – 21,8 млн, в Индии – 34,3 млн, в Мексике – 3,8 млн, в России – 8,4 млн. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что реальная статистика смертности от коронавируса может быть в два-три раза выше официальных цифр. 

“Мы будем уточнять наши оценки. Но по самым консервативным оценкам, число умерших [от COVID-19] составляет от 6 до 8 млн”, – заявляла заместитель генерального директора ВОЗ Самира Асма на брифинге в Женеве в мае, когда официальное число умерших составляло 3,4 млн человек. Ее цитирует сайт ООН.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине c начала эпидемии подтвердили 2,9 млн случаев COVID-19 (почти 14 тыс. – за последние сутки), умерло 68 тыс. человек.

Вакцинация от коронавирса в мире началась в конце 2020 года. По информации агентства Bloomberg, прививки делают уже в 184 странах, введено 7,08 млрд доз.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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