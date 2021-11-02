УН – Украина сняла запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
На Украине прекратил действовать запрет Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. Однако, как пишут «Украинские новости», ранее в Министерстве энергетики заявили, что ведомство не рассматривает вопрос импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии для прохождения отопительного сезона.
Reuters
На Украине прекратил действовать запрет Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. Как пишут «Украинские новости», об этом свидетельствует постановление комиссии от 26 мая № 853.
Согласно ему, в мае украинский регулятор ввёл запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 октября 2021 года, однако в конце сентября ограничения были продлены до ноября 2021 года.
В свою очередь, Министерство энергетики заявляло, что не рассматривает вопрос импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии для прохождения отопительного сезона.
Смотреть комментарии → Комментариев нет