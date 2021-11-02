 

Hill – «я разочарован» — Байден обвинил Россию и Китай в «несбывшихся надеждах» саммита G20

02.11.2021, 0:26, Новости дня
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По итогам завершившегося саммита G20 в Риме американский лидер Джо Байден заявил, что разочарован нерешительностью РФ и Китая в борьбе с климатическими изменениями, пишет The Hill. Тем не менее Байден указал на «значительный прогресс», достигнутый в рамках саммита «Большой двадцатки», отдельно отметив соглашение о «прекращении субсидирования угля».


Reuters

Президент США Джо Байден в воскресенье по итогам саммита G20 в Риме заявил, что разочарован отсутствием обязательств по климату со стороны Китая и России, пишет The Hill.

«Россия и Китай по сути не проявили себя в том, что касается обязательств по климату. И есть основания для того, чтобы быть этим разочарованным. Я и сам этим разочарован», — заявил Байден на пресс-конференции после встречи «Большой двадцатки».

Однако американский лидер отдельно отметил принятое соглашение о «прекращении субсидирования угля» и более широкие переговоры, которые, как надеется Байден, сделают саммит по климату COP26 более продуктивным. 

«Я думаю, вы увидите, что мы добились значительного прогресса и многое ещё предстоит, но от нас потребуется продолжать концентрировать внимание на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», — добавил президент.

Как отмечает The Hill, по итогам саммита в Риме лидеры стран «Большой двадцатки» выступили с заявлением, в котором обязались достичь нулевого уровня выбросов примерно к 2050 году. Тем не менее экоактивисты назвали эту цель недостаточно амбициозной для предотвращения серьёзных последствий изменения климата.

«Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но по крайней мере они не похоронены», — отметил по итогам саммита Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
 
Более мягкую позицию на фоне критики занял премьер Италии Марио Драги, чья страна организовала завершившийся в воскресенье двухдневный саммит G20. «Мы убедились, что наши мечты не только живы, но и осуществляются. Легко предлагать сложные вещи. Очень, очень трудно на самом деле выполнить их», — приводит издание слова итальянского лидера.

The Hill напоминает, что ни президент РФ Владимир Путин, ни лидер КНР Си Цзиньпин не будут лично присутствовать на саммите COP26, который в открылся в Глазго воскресенье.



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