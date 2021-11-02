На Кубани возбудили дело по факту надругательства над умершей

Полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над телами умерших после проверки инцидента с телом пожилой женщины, которую привезли к зданию местной администрации Тимашевска после отказа принять ее в морге, информирует прокуратура Краснодарского края.

«Сообщаем, что в настоящее время по материалам проверки, проведенной прокуратурой, органами полиции, по факту инцидента, произошедшего в городе Тимашевске с телом умершей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших). Ход и результаты расследования поставлены на контроль. Кроме того, прокуратура начальнику краевого бюро СМЭ внесла представление об устранении причин и условий произошедшего и недопущения подобного впредь», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На выходных в соцсетях появилась информация о том, что мужчина с 29 октября не мог похоронить свою мать. Как сообщают пользователи соцсетей, когда женщина умерла, с мужчины потребовали семь тыс. рублей за транспортировку тела умершей из больницы в морг. Эта сумма оказалась неподъемной для хоронившего собственную мать сына. Тогда мужчина привез мертвое тело прямо к центральному входу местной администрации. Полиция и прокуратура организовали проверку инцидента.

Надзорное ведомство сообщило, что, по предварительным данным, предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, на основании направления участкового Калининского отдела полиции привез в морг Тимашевского района тело умершей 1957 года рождения для установления причины смерти. Там его принять отказались, сославшись на выходной день и отсутствие должностного лица, назначившего исследование. Тогда на следующий день мужчина вместе с помощником привез тело к районной администрации. Только после этого его доставили морг местной ЦРБ и исследовали.