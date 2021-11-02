 

Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату при Трампе

02.11.2021, 0:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент США Джо Байден на одном из мероприятий в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго извинился перед международным сообществом за решение экс-президента Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.

Думаю, что мне не следует извиняться, но я извиняюсь за тот факт, что Соединенные Штаты при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения, что поставило нас в несколько неприятное положение», – приводит его слова ТАСС.

В январе избранный президент США Джозеф Байден решил подписать указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату.

США при администрации Дональда Трампа вышли из ряда международных форматов и договоренностей, в том числе из Парижского соглашения по климату. Джозеф Байден в ходе избирательной кампании заявил, что одной из главных целей его президентства будет возвращение Вашингтона в климатическое соглашение. Байден назначил спецсоветником по вопросам климата экс-госсекретаря Джона Керри, который в свое время принимал активное участие в выработке Парижского соглашения. Он будет координировать роль США в вопросах климата на международной арене.

Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.



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