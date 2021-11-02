Институт Пушкина назвал слово года в России

Словом года в РФ стало слово «спутник», сообщили в пресс-службе Государственного института русского языка имени Пушкина.

Сообщается, что слово «спутник» в 2021 году «стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше», оно «прочно связано с названием российской вакцины». Частота использования связана с «широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом», передает ТАСС.

Второе месте в рейтинге слов заняло слово «Афганистан», которое стали использовать в 6,5 раза чаще, третье – словосочетание «Северный поток», частотность выросла в пять раз. Четвертое место заняло слово «перепись» (рост частотности в 4,6 раза). Также в пятерку лидеров вошло слово «импичмент».

Кроме того, рост продемонстрировали слова «QR-код», «антипрививочник» и «антиваксер». Часть слов признаны ключевыми, но «продемонстрировали падение частотности»: «выборы», «нерабочий», «смертность». Проректор института по науке Михаил Осадчий, научный руководитель проекта «Слово года» заявил, что русскоязычная общественность в 2020 году обсуждала тему выборов президента США более активно, чем парламентские выборы в РФ в 2021 году.

Осадчий пояснил, что институт ежегодно подводит итоги исследования, которое выполняется на материале русскоязычной коммуникации. В качестве источников использовались тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в соцсетях. Сначала определяют наиболее острые темы, затем эксперты проводят анализ текстов, после чего выявленные ключевые слова года ранжируют по росту частотности употребления на фоне четырех предшествующих лет.

Напомним, Оксфордский словарь английского языка назвал понятие «вакс» (vax), сокращенную версию от глагола, существительного и прилагательного, связанного с вакцинированием, главным словом 2021 года, сообщается на официальном сайте словаря, который по традиции в ноябре называет свою версию слова года.