 

В октябре СБУ заблокировала почти 60 кибератак на украинские органы власти

02.11.2021, 0:16, Новости дня
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Всего за минувший месяц сотрудники спецслужбы проанализировали более 28 тыс. критических событий информационной безопасности.

Основными типами обнаруженных хакерских атак были:

соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);
попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
атаки на веб-приложения (Web App Attack);
вредоносное программное обеспечение (Malware).
Контекст:

В сентябре СБУ заблокировала 53 кибератаки на органы власти Украины.

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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