Стефанчук рассказал, сколько весит

“Рост у меня – 1,97 м, а вес – приличный, около 180 кг, – сказал Стефанчук. – Но я никогда не комплексую ни по поводу веса, ни по поводу всего остального. Мы тут общались с пресс-секретарем, я говорю: “В интернете столько хейтеров, а давай откроем Telegram-канал и назовем его “Колыван говорит” (Колыван – богатый купец из мультфильма “Три богатыря”. – “ГОРДОН”)”. То есть я все нормально воспринимаю. Человека нельзя победить, если у него есть самоирония. Я всегда говорю: я в парламент уже пришел с докторской степенью, профессорским уровнем и избыточным весом. Поэтому в чем-то упрекнуть меня очень сложно”.

Он сказал, что сам ценит людей не по тому, как они выглядят, а по тому, что они говорят и делают.

Журналистка спросила, не тяжело ли вообще быть в такой комплекции.

“Знаете, нет. Если ты все время приблизительно в такой комплекции, ты привыкаешь и без нее очень сложно как-то себя представить”, – ответил спикер парламента.

Чтобы сбросить вес, по словам Стефанчука, он уже “пробовал все”.

“У меня был рекорд сброса веса – где-то около 40 кг. Но потом каким-то чудным [образом] оно возвращалось обратно. То есть периодически вес вверх-вниз, вверх-вниз… Практиковал я разные диеты, знаю их все, но знаю, что все они до поры до времени, пока, как нормальный человек, не плюнешь на это все… Плюс вы же понимаете, что как любой мужчина в хорошем весе я люблю и умею готовить… Готовлю и я, и супруга. Мы нормальные люди, любим посидеть, пообщаться. Причем супруга у меня очень изящная”, – рассказал политик.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Стефанчук родился в 1975 году в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права (специальность – “юрист”) и Технологический университет Подолья (специальность – “инженер-экономист”). В студенческие годы играл в команде КВН “Три толстяка”.

До 2019 года занимался образовательной, научной и адвокатской деятельностью. Работал в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова, Институте законодательства Верховной Рады, Национальной академии прокуратуры и Высшей школе адвокатуры.

Входил в команду Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. В 2019 году был избран народным депутатом по списку партии “Слуга народа” (№2 в списке), в том же году стал первым вице-спикером и представителем президента в парламенте.

В октябре 2021 года Стефанчук был избран новым главой Верховной Рады.

Стефанчук – доктор юридических наук, профессор. В биографии спикера на сайте парламента указано, что он владеет английским, польским, латинским и немецким языками.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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