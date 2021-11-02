 

Зеленский в Великобритании поговорил с Меркель о ситуации на Донбассе

02.11.2021, 0:16, Новости дня
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Одной из тем беседы была ситуация с безопасностью на Донбассе и переговоры по урегулированию конфликта. 

Также собеседники говорили об энергетическом кризисе в Европе, путях его преодоления и о вопросах двусторонних отношений Украины и Германии. 

Кроме того, Зеленский провел короткие встречи с президентами Литвы и Латвии Гитанасом Науседой и Эгилсом Левитсом, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Египта Абдулом Фаттахом аль-Сиси, президентом Северной Македонии Стево Пендаровски, президентом Финляндии Саули Нийнисте, президентом Кипр Никосом Анастасиадисом и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Беседы касались двусторонних отношений с этими странами и ЕС. 

Контекст:

26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен говорила, что Меркель до завершения своей каденции будет “каждый день” работать над организацией саммита в нормандском формате. Украина хочет провести до завершения каденции Меркель саммит лидеров “Нормандской четверки”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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