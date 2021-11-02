Биржа Binance в рейтинге криптобирж

02.11.2021, 11:18, Детали

Теги: Бизнес, Технологии

Сегодня биржа Бинанс (Binance) признана криптовалютной масштабной организацией, у которой головной офис функционирует в Гонконге. Если брать во внимание информацию, предлагаемую порталом CoinMarketCap, обозначенный объект уверенно лидирует с учетом совокупности функциональных факторов, это:

веб-трафик, раскрывающийся статистикой запросов на поисковиках, ранжированием;

высокая ликвидность;

внушительный годовой платформенный оборот;

огромное число активных пользователей и вновь прибывших лиц.

Из характеристик

Обозначенная биржа представляет собой криптовалютный успешный стартап, у которой присутствует собственный «нативный актив». Он успешно эксплуатируется в экосистеме под названием «Binance» в виде внутренней платежной единицы, называющейся в узких кругах основным газом.

Положительные моменты:

минимальный депозит составляет всего один доллар США;

признаваемая валюта по счетам – доллар, евро, криптовалюты и пр.;

спред рыночного формата;

кредитное плечо по некоторым парам равняется показателю 1:10;

главный инструмент выполнен криптовалютами.

Уверенно возглавляя рейтинг криптобирж , компания Binance имеет ряд положительных моментов. В первую очередь отмечены минимальные комиссии, объясняемые торговыми объемами, ликвидностью. Не стоит забывать про отменную производительность. В распоряжении имеется собственная монета с наименованием BNB. Она предназначается для сокращения выставляемой в процессе работы комиссии. Удобство заключается и в наличии холодного собственного кошелька, который выступает гарантом безопасности по сохранности продукта в виде криптоактивов.

Не стоит забывать и про ряд особенностей, которые сопровождают биржу Binance. Первое, что сразу же настораживает пользователей, это сложная и запутанная верификация, а также тот факт, что отсутствует торговля маржинального типа.

Отмечена и абсолютная незащищенность трейдера, отсутствует регуляция. Из технических неудобств отмечается, что платформа без предупреждения и на неопределенный период переходит в режим оффлайн. И чаще всего это случается в самый ответственный и неподходящий момент. Отсутствует русскоговорящая поддержка, а вознаграждение и комиссии начисляются непонятным образом.

В целом Бинанс остается распространенной криптовалютной биржей. Платформа организована на основе TradingView. Она станет оптимальным вариантом для диверсификации рисков криптовалютными активными трейдерами.