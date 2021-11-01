 

США заявили об отслеживании ситуации на границе РФ и Украины

01.11.2021, 23:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВашингтон в курсе сообщений о «необычной военной активности» РФ на границе с Украиной, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби сказал, что США «продолжают консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу». Представитель Пентагона отметил, что «не может говорить о намерениях России», но подчеркнул, что США «следят за ситуацией в регионе». По его словам, любые шаги по эскалации или агрессивные действия вызовут беспокойство США, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ на границе.



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