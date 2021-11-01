Додон предсказал рост тарифа на газ в Молдавии как минимум вдвое

Для рядовых потребителей тариф на газ в Молдавии может вырасти как минимум в два раза, сообщил бывший президент страны, глава Соцпартии Игорь Додон.

Додон сообщил, что сейчас тариф составляет 4,3 лея (25 центов). Ссылаясь на экспертов, он заявил, что новая цена может быть от 8 до 13–14 леев (45–80 центов). По его словам, «это высокая цена, которую сложно будет платить потребителям». Додон подчеркнул, что «это создаст проблему для производителей и вызовет рост цен на все», передает РИА «Новости» со ссылкой на Prime.

Однако договоренности с российской стороной он считает хорошими в существующих условиях, хотя, по его мнению, они могли быть лучше, если бы власти приступили к обсуждению условий продления контракта в августе, а не в середине сентября. Додон призвал уделить особое внимание механизмам компенсации для социально уязвимых категорий граждан.

Экс-президент сказал, что «Россия и Молдавия нашли компромисс и пошли на взаимные уступки, продлив контракт на поставки газа». Москва «в очередной раз проявила понимание и несмотря на негативные комментарии из Кишинева доказала, что является настоящим другом Молдавии». Как полагает Додон, российские власти решили поддержать жителей Молдавии, а не руководство страны. Он поблагодарил Россию за то, что Кишинев не остался без газа.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.