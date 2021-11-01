 

Додон предсказал рост тарифа на газ в Молдавии как минимум вдвое

01.11.2021, 23:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДля рядовых потребителей тариф на газ в Молдавии может вырасти как минимум в два раза, сообщил бывший президент страны, глава Соцпартии Игорь Додон.

Додон сообщил, что сейчас тариф составляет 4,3 лея (25 центов). Ссылаясь на экспертов, он заявил, что новая цена может быть от 8 до 13–14 леев (45–80 центов). По его словам, «это высокая цена, которую сложно будет платить потребителям». Додон подчеркнул, что «это создаст проблему для производителей и вызовет рост цен на все», передает РИА «Новости» со ссылкой на Prime.

Однако договоренности с российской стороной он считает хорошими в существующих условиях, хотя, по его мнению, они могли быть лучше, если бы власти приступили к обсуждению условий продления контракта в августе, а не в середине сентября. Додон призвал уделить особое внимание механизмам компенсации для социально уязвимых категорий граждан.

Экс-президент сказал, что «Россия и Молдавия нашли компромисс и пошли на взаимные уступки, продлив контракт на поставки газа». Москва «в очередной раз проявила понимание и несмотря на негативные комментарии из Кишинева доказала, что является настоящим другом Молдавии». Как полагает Додон, российские власти решили поддержать жителей Молдавии, а не руководство страны. Он поблагодарил Россию за то, что Кишинев не остался без газа.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / Мать объявленного в розыск нардепа Козака владеет недвижимостью на $1 млн – Bihus.Info

22.08 / СПЧ решил обсудить с Минюстом включение телеканала «Дождь» в список иноагентов

31.08 / Житель Перми выиграл в лотерею более полумиллиарда рублей

24.09 / В августе–сентябре в Украине сократились долги по выплате зарплат на 309 млн грн

08.01 / Нетаньяху: Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19

24.04 / “Угроза нападения сохраняется”. Украинский посол призвал Берлин мониторить отвод войск РФ от границы с Украиной

03.12 / На Гавайях обнаружены огромные запасы пресной воды

04.02 / В Украине за сутки более 5 тыс. новых случаев COVID-19

27.03 / В действиях экс-адвоката Ефремова увидели нарушения этики

25.05 / Макрон признал, что политика санкций против России не работает. Евросоюзу нужны другие рычаги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика