Бояков по просьбе Кехмана ушел из МХАТа

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил, что уволился из театра.

Бояков сообщил в Facebook, что директор МХАТ «вечером предложил» ему «написать заявление», Бояков согласился, «несмотря на пятилетний контракт». Он заявил, что не в его правилах «устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет» с ним работать.

«Озвученная Кехманом причина – мое отношение к Дорониной», – сообщил Бояков, добавив, что не собирается комментировать «ни эти, ни другие аспекты коммуникации с Кехманом», поскольку «не видит смысла, тема закрыта».

«Благодарю тех, кто со мной сотрудничал. Это были радостные и содержательные три года», – сообщил Бояков, пожелав театру «успехов и развития». Он обещал сообщить о собственных планах «позже». «Спасибо тем, кто верил в меня и в нашу команду. Впереди, даст Бог, много интересного – в кино, театре, образовании и, вообще, в жизни», – говорится в сообщении.

Напомним, народная артисткя СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина заявляла о необходимости уволить Боякова. Недавно споры вызвал дебют Ольги Бузовой на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Бояков признал, что театр «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль.