 

“Моложе стала”, “Лет 20 бы дала”. 38-летняя Анна Седокова показала новую прическу

01.11.2021, 23:22, Новости дня
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“Встречайте новую Аню. Иногда чтобы почувствовать себя счастливым, нужно просто отрезать 20 см или прошлое. И как мне, идет?” – поинтересовалась она у подписчиков.

Для снимка Седокова позировала в черном вязаном топе, черном свитере и черном берете.

“Очень идет. Моложе стала с этой прической”, – прокомментировала kamil_a14010.

“Подлецу все к лицу”, – подметила dicake77.

“Очень идет. Прямо лет 20 бы дала, до чего же милая”, – оставила свой коммент taisscorpio.

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A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой “ВИА Гры”. После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.

У певицы трое детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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