 

Смерть Полякова. Полиция вызвала нардепа Скороход на повторный допрос

01.11.2021, 23:22, Новости дня
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Скороход утверждала, что Полякова убили и “никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушения, которая у него была”. 

“Меня удивило, что заявление о возможном убийстве Полякова прозвучало именно в телеэфире”, – сказал Енин и призвал граждан, которым известна информация об обстоятельствах гибели нардепа, “не ждать месяц”, а сообщать полиции об этом. 

“Относительно допроса [Скороход]. У меня в руках копия протокола допроса народной депутатки, который был проведен в тот же день, после трагической ночи, когда господин Поляков умер. С учетом последних обстоятельств народной депутатки, она была прямо сегодня приглашена для второго допроса, который прямо в эту минуту идет”, – сказал Енин в 18.40. 

Он пообещал, что полиция обнародует более подробную информацию с хронометражем последних часов жизни Полякова. 

“Если говорить о версии возможного убийства, хотел бы напомнить, что последние часы Поляков провел с людьми, которые известны следствию. Одним из этих людей является – по крайней мере считался до последнего времени – помощник [Скороход], которая была сожительницей Полякова”, – добавил Енин. 

Он уточнил, что полиция сейчас выясняет, как в организм нардепа попали наркотические вещества – добровольно или нет. 

“Версия [об удушении] не выдерживает никакой критики, поскольку у нас есть непрерывное видео последних минут жизни господина Полякова – с момента нарушения автомобилем такси ПДД и в дальнейшем проведения соответствующих реанимационных мероприятий. Мы все видели, что господин Поляков в беспомощном состоянии, но он был однозначно жив, поэтому любые версии об удушении не выдерживают никакой критики. А полоска, которая была на шее, по результатам экспертизы, является [следом] от золотой цепочки, которая была на шее потерпевшего. Говорить о попытке удушения, тем более об успешной, не приходится”, – добавил замминистра.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”. 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но правоохранители склонялись к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. Во время осмотра тела нардепа нашли наличные деньги и два катетера с веществом бурого цвета.

Позднее в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты обнаружили в организме погибшего алкоголь и метадон, а также димедрол. “Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть”, – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником нардепа из группы “За майбутнє” Анны Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.

В полиции сообщали, что Поляков жил со Скороход и накануне смерти поссорился с ней. 14 октября стало известно, что Скороход допросили по делу о смерти Полякова.

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, говорят в МВД.

13 октября были обнародованы записи с боди-камер правоохранителей, которые остановили такси, а также видео с камер наблюдения. Видео, которое есть в распоряжении полиции, свидетельствует о том, что Поляков покидал ресторан “внешне абсолютно в здоровом состоянии”, заявлял Енин.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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