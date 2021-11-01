«Недостаточно сопротивлялась»

Московская студентка рассказала об изнасиловании полицейским. Ей отказали в возбуждении уголовного дела.

Московская студентка Милослава Малярова пояснила об изнасиловании полицейским в ОВД по району Люблино. О случившемся изданию «Такие дела» рассказал адвокат девушки Владимир Бунаков.

«Вечером 11 августа меня и моего молодого человека неожиданно без объяснения причин забрали в отдел МВД по району Люблино. Там отобрали все мои вещи. Я не могла связаться с родственниками и вызвать адвоката. Ночью пьяный сотрудник изнасиловал меня», — передал слова девушки депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Чтобы покинуть отделение, Малярова порезала себе вены найденным лезвием, однако отпустили ее только под утро, рассказывают журналисты «Таких дел». По словам девушки, правоохранители предлагали ей деньги в обмен на молчание о произошедшем. Личные вещи Маляровой, включая телефон и паспорт, ей не отдали, уточняет издание. Документы девушке вернули только через несколько месяцев после случившегося.

Малярова подала заявление в СК, а через месяц ей пришел отказ в возбуждении уголовного дела.

Следователи посчитали, что девушка вступила в отношения с оперативником добровольно, уточняет адвокат Бунаков.

«Как говорят, на мне нет очевидных следов и увечий, а значит, по этой совершенно дикой логике, я недостаточно сопротивлялась. Но представьте на миг: передо мной пьяный гражданин с оружием, намного старше меня, сильный физически. Драться с ним мне просто бессмысленно, а все слова были бесполезны», — цитирует Малярову депутат.

После жалобы адвоката в Люблинскую межрайонную прокуратуру отказ в возбуждении дела признали незаконным. Правоохранители проводят дополнительную проверку.

За что девушка была задержана, сотрудники не объяснили; по данным адвоката, полицейского, которого Малярова обвинила в изнасиловании, уволили из органов задним числом.

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