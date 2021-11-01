 

FAZ – Лондон сравнивает Макрона с Путиным и угрожает Парижу контрмерами на фоне спора о рыбной ловле

01.11.2021, 22:40, Новости дня
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Встреча Бориса Джонсона и Эммануэля Макрона на полях саммита G20 в Риме не внесла ясность в спор между Великобританией и Францией о квотах на рыбную ловлю, пишет Frankfurter Allgemeine. В британском правительстве заявили, что Джонсон призвал Макрона «отказаться от своих угроз», предполагающих введение санкций, в том числе в области энергетики. В Лондоне пытаются «изменить ход игры» в свою пользу, проводят параллели между методами Макрона и Путина и подумывают об ответных мерах.


Reuters

Обнародованные версии итогов встречи Бориса Джонсона и Эммануэля Макрона на полях саммита G20 в Риме в воскресенье в значительной степени разнятся. Президент Франции объявил о согласовании «оперативных мер» для преодоления острого спора о квотах на рыбную ловлю в Ла-Манше, а представители премьер-министра Великобритании это опровергают: в заявлении правительства говорится, что Джонсон призвал Францию «отказаться от своих угроз», пишет Frankfurter Allgemeine.

Ранее Джонсон потребовал от ЕС принять меры в отношении Франции, а от Парижа — дать «объяснения» по поводу письма, направленного в Еврокомиссию. Как ранее сообщали СМИ, премьер-министр Франции Жан Кастекс направил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором призвал ЕС продемонстрировать, что «выход из ЕС принесёт больше вреда, чем нахождение в нём». С точки зрения правительства Великобритании, это письмо подтверждает тот факт, что Париж не добивается решения проблемы, а лишь обостряет конфликт из-за реорганизации системы выдачи лицензий европейским рыбакам в британских территориальных водах после брексита по политическим причинам.

В течение нескольких месяцев Париж жалуется на то, что британские власти отказывают французским судам в выдаче лицензий на рыбную ловлю. Лондон заверяет, что он одобрил 98% всех заявок на получение лицензий. В среду Париж пригрозил ввести запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах Франции, а также ужесточить правила ввоза товаров из Великобритании во Францию. Кроме того, в перспективе Париж пообещал ввести энергетические меры, связанные с электроснабжением Нормандских островов, что может привести к увеличению платы за электроэнергию.

Возмущение в Лондоне вызвало прежде всего последнее. Представители правительства заявили, что политизация энергоснабжения до сих пор больше ассоциировалась «с миром Владимира Путина», чем с близким союзником Великобритании.

Лондон призвал Брюссель вмешаться в спор, поскольку действия Франции касаются всего Евросоюза. В беседе с Урсулой фон дер Ляйен Джонсон «подчеркнул, что угрозы Франции совершенно не оправданы и, пожалуй, несовместимы не только с Соглашением о торговле и сотрудничестве, но и с другими нормами международного права». Правительственные источники предполагают, что позиция Франции скажется на решении проблемы «неоднозначного» протокола по Северной Ирландии. В правительстве Великобритании предполагают, что Франция не будет «добросовестно» вести переговоры по этому вопросу.

Для Лондона позиция Франции — долгожданный повод «изменить ход игры». До сих пор именно британцы подвергались критике со стороны ЕС за несоблюдение договора. Британские СМИ сообщают, что в настоящее время в правительстве ведутся интенсивные дискуссии об ответных мерах на случай, если Франция выполнит свои угрозы. К этим мерам относится и внедрение официального механизма разрешения споров, предусмотренного в Соглашении о торговле и сотрудничестве с ЕС.

В то же время, с точки зрения британцев, необходимо увеличить значимость бельгийских и голландских портов для «уменьшения потенциального влияния Франции, если она намерена вызвать сбои». При этом предполагается, что для расширения пропускной способности альтернативных портов и создания стимулов для отвода трафика из французского порта Кале потребуются большие суммы денег, передаёт Frankfurter Allgemeine. 



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