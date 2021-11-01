Терехов победил на выборах мэра Харькова

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов одержал победу на выборах главы города, получив поддержку 50,66% избирателей, свидетельствуют данные территориального избиркома.

За Терехова проголосовали более 146 тыс. жителей, за его главного соперника Михаила Добкина – более 82 тыс. горожан. Терехов позиционирует себя как последователя прежнего мэра Геннадия Кернеса, умершего в 2020 году, передает ТАСС.

Напомним, Терехов заявлял, что Украина должна нормализовать экономические отношения с Россией. По его словам, Харьков является украинским, однако у огромного количества жителей есть родственники в Белгороде, Курске и других расположенных неподалеку городах России. Он заявлял: «В быту мы все говорим по-русски, мало кто говорит на украинском».