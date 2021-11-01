Экс-замначальника СИЗО-3 Красноярского края стал директором средней школы в Ачинске

Бывший заместитель начальника СИЗО-3 в Красноярском крае, 46-летний Евгений Мартынов стал директором средней школы №11 в Ачинске. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Евгений Мартынов. Фото: администрация Ачинска

Комиссия управления образования Ачинска рассмотрела четыре кандидатуры на место директора школы и, по результатам собеседований, выбрала Мартынова. Он приступит к своим обязанностям с 9 ноября.

Портал «Запад 24» сообщает, что Мартынов с 1994 года работал в СИЗО-3 Ачинска. Сначала он был младшим инспектором, а в 2010 получил место замначальника изолятора. За время работы был награжден медалями «За отличие в службе в органах Федеральной системы исполнения наказаний II и III степеней».

Несколько лет назад Мартынов занял пост директора центра социальной помощи семье и детям «Западный». Он прошел профессиональную переподготовку в области менеджмента в образовании и заявил, что «готов применять полученные знания, чтобы в учебном заведении было комфортно как детям, так и сотрудникам».

«Директору школы необходимо быть грамотным не только в области педагогики, но также уметь выстраивать коммуникации, знать финансово-хозяйственную деятельность, находить решения задач, выходящих за рамки привычного», — пояснил глава Ачинска Александр Токарев. Он отметил, что предыдущий опыт Мартынова «по взаимодействию с образовательными организациями и навыки работы в социальной сфере» будут полезны на новом месте работы.

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