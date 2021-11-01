 

Мнение: Молдавия подпишет соглашение о выплате долга “Газпрому” до 1 мая 2022-го года

01.11.2021, 22:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В догонку к соглашению Молдавии и "Газпрома".
Сегодня Молдавия заявила, что договор о порядке выплата долга (около 700 млн. долларов) будет подписан до 1 мая 2022-го года. Договор определит порядок и сроки выплаты задолженности.
До заключения этого договора должен пройти независимый аудит молдавского долга. Расчет молдован строится на том, что в теории аудит может несколько уменьшить общую сумму долга, который состиот из самого долга и набежавшей пени. "Газпром" же считает, что там пересматривать нечего и надо платить и сам долг и набежавшую пеню.
Таким образом, молдоване долг заплатят, но точную сумму, которую заплатят молдоване мы узнаем где-то весной 2022-го года. Сколько именно, покажет аудит.

Кроме того, до конца 2022-го года Молдавия и РФ подпишут соглашение об энергетическом сотрудничестве.
Поставки газа по новому конатркту в Молдавию (450 долларов за 1000 кубометров на 5 лет) уже начались. Само собой, продолжит получать газ и Приднестровье.
Молдоване и "Газпром" заявляют, что довольны текущим контрактом.

PS. Между тем, Украина сегодня сняла запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.01 / Ученые предлагают заражать волонтеров коронавирусом для испытания вакцины

18.05 / В России нашли более 40 тысяч долларовых миллионеров

21.01 / Анастасия Решетова обнародовала текст записки от таинственного незнакомца

21.06 / Ученый Сафин выразил обеспокоенность состоянием почв в РФ: “Приближаются к красной черте”

04.06 / Россию взломали – иронично, правда?

26.02 / Дипломаты вернулись в Россию из Северной Кореи на дрезине

08.09 / Мнение: О главной беде российских бакалавров и магистров

19.02 / Это по-нашему — по-сталински!

12.08 / Смертный грех Пашиняна: Кочарян плюс Марго на пути к перевороту

06.05 / Врач Костинов объяснил необходимость трехкратной вакцинации от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика