Мнение: Молдавия подпишет соглашение о выплате долга “Газпрому” до 1 мая 2022-го года

В догонку к соглашению Молдавии и "Газпрома".

Сегодня Молдавия заявила, что договор о порядке выплата долга (около 700 млн. долларов) будет подписан до 1 мая 2022-го года. Договор определит порядок и сроки выплаты задолженности.

До заключения этого договора должен пройти независимый аудит молдавского долга. Расчет молдован строится на том, что в теории аудит может несколько уменьшить общую сумму долга, который состиот из самого долга и набежавшей пени. "Газпром" же считает, что там пересматривать нечего и надо платить и сам долг и набежавшую пеню.

Таким образом, молдоване долг заплатят, но точную сумму, которую заплатят молдоване мы узнаем где-то весной 2022-го года. Сколько именно, покажет аудит.

Кроме того, до конца 2022-го года Молдавия и РФ подпишут соглашение об энергетическом сотрудничестве.

Поставки газа по новому конатркту в Молдавию (450 долларов за 1000 кубометров на 5 лет) уже начались. Само собой, продолжит получать газ и Приднестровье.

Молдоване и "Газпром" заявляют, что довольны текущим контрактом.

PS. Между тем, Украина сегодня сняла запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

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