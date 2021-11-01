 

Кличко заявил о стопроцентном заполнении отделений реанимации в больницах Киева

01.11.2021, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОтделения интенсивной терапии в больницах Киева для инфицированных коронавирусом заполнены практически полностью, город подходит «к критической точке» наличия свободных мест в реанимациях, сообщил мэр украинской столицы в эфире телеканала «Украина-24» Виталий Кличко.

Заполненность койко-мест для зараженных коронавирусом в Киеве, по его словам, составляет 70%, занято почти 80% оснащенных доступом к кислороду кроватей. Всего же в столице Украины, напомнил он, 5,5 тыс. койко-мест для инфицированных, передает ТАСС.

Кличко подчеркнул, что в целом ситуация «тяжелая, но стабильная», однако признал, что город пока, вероятно, не подошел к пиковым значения по заболеваемости и сложное положение может продлиться еще около месяца. Кроме того, может возникнуть проблема с кислородом.

«С кислородом [для больниц] в Киеве проблем нет, но если увеличится количество больных, которым нужен кислород, то я не исключаю, что могут быть проблемы», –  признал мэр.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за нехватки медперсонала невозможна круглосуточная вакцинация.

За прошедшие сутки в Киеве выявлено 495 новых случаев коронавируса, а в целом в стране подтвердили 13 936 новых случаев инфицирования. За время пандемии на Украине выявлено 2 936 238 зараженных, от вызванных инфекцией осложнений умерли 68 027 человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Daily Mail – Джонсон обязал родителей отправить детей в школы с нового учебного года

26.10 / Наталия Орейро по-русски поблагодарила за получение гражданства

14.07 / В Литве назвали «гибридной агрессией» приток мигрантов в страну

10.10 / VOAэскпресс 9 октября 2020

10.12 / Конституционный суд Молдавии признал Санду президентом

20.04 / Лукашенко рассказал, как Зеленский просил у него топливо для посевной и как Украина просила у Беларуси электричество

23.10 / В нескольких районах Греции ввели комендантский час из-за COVID-19

01.06 / Верховная Рада приняла закон Зеленского о “суде в смартфоне”. Он создаст информационную систему досудебного расследования

10.08 / Кузнецова призвала проверить информацию о насилии в монастыре на Урале

09.12 / В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика