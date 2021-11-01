Кличко заявил о стопроцентном заполнении отделений реанимации в больницах Киева

Отделения интенсивной терапии в больницах Киева для инфицированных коронавирусом заполнены практически полностью, город подходит «к критической точке» наличия свободных мест в реанимациях, сообщил мэр украинской столицы в эфире телеканала «Украина-24» Виталий Кличко.

Заполненность койко-мест для зараженных коронавирусом в Киеве, по его словам, составляет 70%, занято почти 80% оснащенных доступом к кислороду кроватей. Всего же в столице Украины, напомнил он, 5,5 тыс. койко-мест для инфицированных, передает ТАСС.

Кличко подчеркнул, что в целом ситуация «тяжелая, но стабильная», однако признал, что город пока, вероятно, не подошел к пиковым значения по заболеваемости и сложное положение может продлиться еще около месяца. Кроме того, может возникнуть проблема с кислородом.

«С кислородом [для больниц] в Киеве проблем нет, но если увеличится количество больных, которым нужен кислород, то я не исключаю, что могут быть проблемы», – признал мэр.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за нехватки медперсонала невозможна круглосуточная вакцинация.

За прошедшие сутки в Киеве выявлено 495 новых случаев коронавируса, а в целом в стране подтвердили 13 936 новых случаев инфицирования. За время пандемии на Украине выявлено 2 936 238 зараженных, от вызванных инфекцией осложнений умерли 68 027 человек.