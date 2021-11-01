 

Медрегулятор США рекомендовал не ехать в Россию из-за ситуации с COVID-19

01.11.2021, 21:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЦентр по контролю и профилактике заболеваний (CDC, один из двух медрегуляторов) США оценил как «очень высокий» уровень заражений COVID-19 в России.

«Уровень 4: очень высокий уровень COVID-19 в России. Избегайте поездок в Россию. Если вам необходимо отправиться в Россию, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой», – приводит сообщение медрегулятора РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что в свете «текущей ситуации в России, даже полностью вакцинированные путешественники могут быть подвержены риску заражения и распространения штаммов COVID-19».



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