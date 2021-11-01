 

Орловской губернатор усомнился в необходимости скидки на ЖКУ для вакцинированных

01.11.2021, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыФинансово поощрять граждан за прививку от ковида – это все равно что пытаться «купить здоровье за деньги». Об этом газете ВЗГЛЯД орловский губернатор Андрей Клычков, комментируя прозвучавшую в Совете Федерации идею давать привившимся россиянам скидку на оплату ЖКУ.

«Мы в регионе пока такие меры не прорабатываем. Эту идею сначала нужно изучить», – сообщил глава Орловской области Андрей Клычков, добавив, что в принципе предпочитает не материальные стимулы, а методы убеждения. «Мы в первую очередь полагаемся на осознанность самих граждан, на диалог с ними. Мы по сути ежедневно общаемся с жителями в различных форматах, убеждаем, что нужно делать прививку от коронавируса. Вот это основной метод. QR-коды идут как дополнение, – отметил губернатор. – Сейчас мы вышли на достаточно хорошие темпы вакцинации: до 5 тысяч человек в сутки».

Вместе с тем в Орловской области введены и финансовые меры поддержки для медиков. «Вопрос даже не в том, чтобы доплачивать врачу за каждого привитого. Мы понимаем, что все-таки в целом на плечах медиков лежит большая нагрузка: и поквартирные обходы в городах, и подомовые обходы в сельской местности, и многое другое. Поэтому, безусловно, мы стимулируем их», – добавил Клычков.

В понедельник зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил давать на полгода привитым от ковида гражданам 10-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ. Поднимать темпы вакцинации таким образом было бы дешевле, чем лечить потом зараженных, считает сенатор.

В июле «Коммерсант» сообщал, что в Белгородской области решили доплачивать врачам, добившимся повышения темпов вакцинации. По данным издания, за каждого привитого медикам доплачивали от 180 до 300 рублей. «В Белгородской области, как и везде в России, действуют федеральные и региональные меры поддержки врачей, которые работают с пациентами, инфицированными коронавирусом», – отметили тогда в областной администрации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.06 / В рейтинг лучших вузов мира вошло восемь украинских университетов

11.09 / Украина направила ноту Белоруссии после инцидента с послом

16.07 / Рада уволила главу аппарата парламента. По данным СМИ, он должен был следить за Разумковым для Банковой

22.07 / Роспотребнадзор оценил эффективность полыни против COVID

12.06 / Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом

02.09 / Лавров не исключил кражу США российских спортсменов под предлогом допинга

16.07 / Ученый объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

13.07 / Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах

11.07 / Специалистам удалось приблизиться к разгадке происхождения человеческой речи

27.06 / Очевидец снял на видео впечатляющий смерч в Вологодской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика