Орловской губернатор усомнился в необходимости скидки на ЖКУ для вакцинированных

Финансово поощрять граждан за прививку от ковида – это все равно что пытаться «купить здоровье за деньги». Об этом газете ВЗГЛЯД орловский губернатор Андрей Клычков, комментируя прозвучавшую в Совете Федерации идею давать привившимся россиянам скидку на оплату ЖКУ.

«Мы в регионе пока такие меры не прорабатываем. Эту идею сначала нужно изучить», – сообщил глава Орловской области Андрей Клычков, добавив, что в принципе предпочитает не материальные стимулы, а методы убеждения. «Мы в первую очередь полагаемся на осознанность самих граждан, на диалог с ними. Мы по сути ежедневно общаемся с жителями в различных форматах, убеждаем, что нужно делать прививку от коронавируса. Вот это основной метод. QR-коды идут как дополнение, – отметил губернатор. – Сейчас мы вышли на достаточно хорошие темпы вакцинации: до 5 тысяч человек в сутки».

Вместе с тем в Орловской области введены и финансовые меры поддержки для медиков. «Вопрос даже не в том, чтобы доплачивать врачу за каждого привитого. Мы понимаем, что все-таки в целом на плечах медиков лежит большая нагрузка: и поквартирные обходы в городах, и подомовые обходы в сельской местности, и многое другое. Поэтому, безусловно, мы стимулируем их», – добавил Клычков.

В понедельник зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил давать на полгода привитым от ковида гражданам 10-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ. Поднимать темпы вакцинации таким образом было бы дешевле, чем лечить потом зараженных, считает сенатор.

В июле «Коммерсант» сообщал, что в Белгородской области решили доплачивать врачам, добившимся повышения темпов вакцинации. По данным издания, за каждого привитого медикам доплачивали от 180 до 300 рублей. «В Белгородской области, как и везде в России, действуют федеральные и региональные меры поддержки врачей, которые работают с пациентами, инфицированными коронавирусом», – отметили тогда в областной администрации.