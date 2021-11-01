 

Украина планирует обеспечивать своих граждан вакциной от коронавируса ближайшие два года – Минздрав

01.11.2021, 21:34, Новости дня
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Об этом первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида рассказал на брифинге 1 ноября, пишет “Укринформ”.

“Пока точно никто не скажет, как себя будет вести вирус и будет вакцинация ежегодной или нет. Это будет зависеть от эпидемической ситуации во всем мире. Украина планирует обеспечивать централизованно и бесплатно вакциной граждан как минимум ближайшие два года”, – сказал он. 

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 1 ноября в Украине подтвердили 2,9 млн случаев COVID-19 (почти 14 тыс. – за последние сутки), умерло 68 тыс. человек.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 1 октября в стране сделали 17,7 млн прививок, одну дозу получили 10,2 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,4 млн украинцев. 

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса. В центрах и пунктах вакцинации по состоянию на 1 ноября есть 8,5 млн доз вакцин от трех производителей, сообщили в Минздраве. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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