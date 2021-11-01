 

Ученые узнали, какие каблуки повышают шансы женщин на оргазм

01.11.2021, 20:54, Разное
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Туфли на каблуке размерном примерно 5 сантиметров могут повышать шансы женщины на получение оргазма. Ношение такой обуви стимулирует мышцы. Наибольший эффект наблюдался у тех дам, которые ходили в таких туфлях минимум восемь часов в день.
Ученые анализировали обувь на каблуке разной высоты. По словам исследователей, ношение туфель может оказаться ключом к успешной личной жизни. Авторы научной работы отслеживали влияние такой обуви на мышцы тазового дна. Они отвечают за нормальную сексуальную функцию и контролируют здоровье мочевого пузыря. Отмечается, что более сильное тазовое дно усиливает кровоток во время полового акта. В результате шансы на получение оргазма увеличиваются.

Ученые из Китая провели опрос среди 1263 женщин. Они рассказали, какую обувь предпочитают носить. Наиболее подходящими признаны туфли на каблуке размером два дюйма. Эта высота идеально наклоняет таз, поэтому мышцы постоянно сокращаются.

Медики рекомендуют женщинам регулярно делать упражнения для укрепления тазового дна. В особенности это важно делать тем, кто во время полового акта желает достичь оргазма. Еще одной положительной стороной туфель на каблуках является то, что они снижают риск появления проблем с мочеиспусканием.



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