Ученые указали на два свидетельствующих о высоком холестерине основных симптома

Американские исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению симптоматики, указывающей на высокий уровень холестерина в организме человека. На основании его результатов исследователи выделили два основных признака, свидетельствующих о вышеупомянутом опасном состоянии.

Как объяснили ученые, представляющие Национальный институт сердца, легких и крови (Мэриленд, США), высокий показатель уровня холестерина в организме является предвестником целого ряда заболеваний, представляющих высокую опасность для жизни. В целом, указанное состояние идентифицировать достаточно сложно из-за отсутствия явных его признаков, однако медики смогли выявить два симптома, наиболее наглядно предсказывающие высокий холестерин. В первую очередь, речь идет о появлении жировых узелков на лице, вокруг глаз и носа, называемых ксантомами. Примечательно, что эти же образования, хотя и реже, могут образовываться в области костяшек пальцев, коленей или ахиллового сухожилия.

Также о том, что в организме холестерин существенно повышен, могут свидетельствовать серовато-белые кольца, появившиеся вокруг глазной роговицы. “В основном они развиваются у людей, имеющих гиперхолестеринемию в семейном анамнезе”, – добавили специалисты. Они подчеркнули, что перманентно высокий уровень холестерина в кровяной системе может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе – инфаркт или инсульт. Материалы исследования были опубликованы на ресурсе nhlbi.nih.gov.

Источник: profile.ru