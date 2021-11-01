Голландский суд приобщил к делу MH17 ответы концерна «Алмаз-Антей»

Окружной суд Гааги приобщил к делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины ответы российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» о предполагаемом месте пуска ракеты, из которого мог быть сбить самолет. Ответы были даны на вопросы защиты. Также были приобщены данные, полученные в ходе опроса эксперта в Нидерландах, сообщили в пресс-службе инстанции.

«Да, суд приобщил эти ответы к делу», – сообщила представитель Анна Зандберген, пишет РИА Новости.

В понедельник слушания в судебном комплексе Схипхол возобновились по делу об авиакатастрофе MH17. Судья заявила, что представители концерна предоставили защите исчерпывающие ответы на вопросы. В «Алмаз-Антей» пришли к выводу, что информация о пуске ЗРК со стороны Снежного и Первомайского не подтверждается.

Ранее эксперты «Алмаз-Антея» были допрошены в Нидерландах индивидуально, а также с экспертами из Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии.

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Обвиняемыми проходят трое россиян и один украинец, еще несколько человек судятся заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.

В 2014 году малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в Донецкой области в зоне вооруженного конфликта. Погибли тогда 298 человек.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, а те ответили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить пассажирский самолет на такой высоте. В инциденте позже стали обвинять Москву, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что РФ отвергает обвинения в причастности к трагедии с самолетом.