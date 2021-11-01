 

Дания отказалась поддерживать «Северный поток – 2»

01.11.2021, 20:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНесмотря на газовый кризис в Европе, датское правительство выступает против реализации «Северного потока – 2», сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго.

«Датское правительство по-прежнему выступает против «Северного потока – 2». Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Европе необходимо договориться с Россией о долгосрочных контрактах на поставки газа, а также использовать мощности «Северного потока – 2».

США заявили о планах РФ построить газопровод «Северный поток – 2», чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории постсоветских стран.

Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.

Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе.

Вице-премьер РФ Александр Новак ране заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

Газопровод «Северный поток – 2» тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.

В середине октября Nord Stream 2 AG объявила, что процедура по заполнению газом первой нитки газопровода была завершена, и продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Публицистка – американские врачи не имеют права убеждать мальчика, что он — мальчик

08.09 / В США клонировали лошадь Пржевальского, использовав клетки, замороженные 40 лет назад

02.09 / $5 тыс. за выдачу разрешительных документов. Правоохранители разоблачили на взятке депутата и чиновника Полтавского горсовета

05.08 / Названа причина смерти мигранта из Ирака на литовской границе

21.01 / МИД возложил на США ответственность за развал ДОН

30.07 / По делу о создании террористического сообщества в российской колонии привлекли 40 человек

03.12 / Иванка Трамп задумалась о начале политической карьеры

11.10 / Саакашвили на 11-й день голодовки в тюрьме сложно ходить и говорить

13.07 / Зеленский на заседании фракции выяснял, почему “Слуга народа” провалила легализацию медицинской марихуаны – СМИ

21.11 / Шойгу встретился с Пашиняном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика