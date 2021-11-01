Только то, что под рукой: мощный рецепт против угрей из того, что есть на кухне у каждого

Скопившаяся на коже грязь, избыточный кожный жир, косметика и макияж – все это способствует закупорке пор. Также на это влияет то, какой у вас тип кожи. Особенно много проблем доставляет жирная кожа, при которой часто наблюдаются расширенные поры. Их закупорка может привести к появлению угрей.

Чтобы этого избежать, нужно осуществлять правильный уход за кожей лица. Для этого не всегда нужно приобретать дорогостоящие препараты. Продукты, которые есть у вас дома, тоже можно использовать для создания домашних уходовых средств. Мы предлагаем вам рецепт эффективного средства, основой которого является пищевая сода.

Этот компонент помогает удалить из пор все загрязнения. В результате регулярного применения средства ваша кожа уже не будет предрасположена к появлению прыщей. Вы сможете попрощаться с черными точками на лице. Уже имеющиеся на коже угри тоже исчезнут. Тем, у кого жирная кожа, применять средство стоит чаще, чем тем, у кого кожа нормальная.

Что понадобится

Рецеп простой. Компоненты, которые потребуются для приготовления средства:

1/3 столовой ложки пищевой соды; ½ столовой ложки яблочного уксуса; 1 стакан воды; ½ лимона; мед – 1 ст. л.

Подготовка

Сначала смешайте полстакана воды с яблочным уксусом. Затем всыпьте пищевую соду в другой стакан, добавьте лимонный сок и перемешайте. Не пугайтесь, если увидите реакцию этих компонентов. Затем смешайте оставшиеся полстакана воды с яблочным уксусом и пищевой содой, а также добавьте мед. Перемешайте до однородной массы.

Нужно тщательно вымыть лицо, а затем аккуратно вытереть насухо.

После этого нанесите полученное средство пальцем или тонкой кистью и оставьте на 10 минут. Затем умойтесь теплой водой.

Теперь вы знаете, как в домашних условиях можно легко очистить кожу и поры. Как видите, все делается очень легко. На приготовление средства вы не потратите много денег и времени, а результат вас впечатлит.