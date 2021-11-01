Джоли использует черную икру, а некоторые просто перестали улыбаться: необычные методы знаменитостей в поддержании молодости

Никому не хочется стареть, тем более знаменитостям. Звезды, знающие толк в антивозрастных процедурах, иногда удивляют, когда идут на самые изощренные меры в погоне за молодостью. Так, красотка Деми Мур использует пиявок, веря в их омолаживающее действие. А на что готовы другие селебрити, желающие выглядеть на все сто?

Экспресс-омоложение

Некоторые звезды кино в погоне за красивой кожей без морщин используют маски для лица из 24-каратного золота. Это чудесный рецепт экспресс-омоложения, который, правда, не всем по карману. Маска на самом деле изготавливается из чистого золота: на лицо наносят тончайшую фольгу стоимостью около 300 долларов. Японские компании, предлагающие женщинам мощное средство с антиоксидантным эффектом, обещают, что заметный лифтинг кожи сохранится несколько месяцев.

Нестандартное SOS-средство

Известнейшие супермодели, которые обязаны отлично выглядеть на фотосессиях, используют для борьбы с мешками под глазами аптечные средства от геморроя. И пусть у кого-то эта новость вызовет смешок, но, как заверяют косметологи, это действенное средство, которое, правда, нельзя использовать чаще 2 раз в неделю. Разница между до и после, как говорится, на лице!

Стволовые клетки

Все чаще наши и иностранные звезды прибегают к одному из самых радикальных методов омоложения – процедурам с использованием стволовых клеток. Правда, врачи с опаской относятся к необычному эликсиру молодости. Они считают, что клеточная терапия не замена ботоксу. Процедуры инъекций в некоторых странах считаются незаконными.

Жизнь без улыбки

55-летняя британка Тесс Кристиан с подросткового возраста боится морщинок. В 10 лет она перестала улыбаться и с тех пор ни разу себе не изменила. Даже в момент рождения дочери она «держала лицо», хотя ее переполняло счастье. Женщина уверяет, что смех способствует образованию мимических морщин и поэтому воздерживается от выражения эмоций на лице.

Современная Мона Лиза, подавляющая мимику, все время ходит с мрачным выражением лица. Возможно, это один из эффективных методов антистарения, но стоит ли к нему прибегать?

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«Белок молодости»

Из солнечной Японии к нам пришло вещество животного происхождения, которое считается основой молодости. Специалисты говорят, что оно – ключевой компонент, отвечающий за сияние кожи. Сейчас не только делают инъекции коллагена, но и пьют его, ведь после 45 лет организм перестает вырабатывать «белок молодости». Правда, ученые до сих пор не уверены в том, что добавка эффективна. Но это не смущает знаменитостей, которые принимают коллаген в виде порошка или жидком виде.

Фиолетовая диета

А вот с утверждением, что антиоксиданты борются с преждевременным старением, никто не поспорит. Они содержатся не только в дорогих кремах, но и ягодах и фруктах фиолетового цвета. Звезды придерживаются диеты, дополненной черникой, виноградом или ягодами годжи. Так, певица Мэрайя Керри много лет ест только фиолетовые продукты и чувствует себя молодой.

Маска из птичьего помета

В погоне за молодостью Виктория Бекхэм использует чудо-маску, которую нанесет на себя не каждая женщина. А все потому, что она состоит из соловьиного помета, измельченного риса и воды. Средство используется как легкий пилинг, отшелушивающий верхний слой кожи. Процедура стоит порядка 130 долларов, но супруга популярного футболиста может себе это позволить.

Черная икра на страже красоты

А вот любимица зрителей Анджелина Джоли отдает предпочтение проверенным бьюти-средствам, сохраняющим молодость кожи. Она наносит на лицо черную икру в качестве увлажняющей и подтягивающей маски. Дорогую салонную процедуру она проводит дома, а затем принимает ванну с эфирными маслами, чтобы от неприятного рыбного запаха не осталось и следа.

Скраб из древесной стружки

Ну а самым странным способом сохранить молодость является использование кошачьего наполнителя в качестве скраба. В Интернете гуляет совет от селебрити, смешивающих древесную стружку с водой и наносящих смесь на кожу.

Однако косметологи предупреждают, что это опасный эксперимент над собственным лицом. И лучше обойтись проверенными средствами.